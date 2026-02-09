  1. Inicio
Destapan romance de famoso deportista con Kim Kardashian en el Super Bowl

Salen a la luz: famoso deportista y Kim Kardashian fueron captados juntos en el Super Bowl y desata revuelo en las redes.

1 de 15

El Super Bowl IX fue una enorme fiesta, tanto en lo deportivo como en el espectáculo. Muchas figuras estuvieron presentes y dos en especial se llevaron los focos dentro de las tribunas.
2 de 15

Bad Bunny fue el protagonista del show de medio tiempo y lideró la fiesta con "sabor latino".
3 de 15

En ese Super Bowl, los Seattle Seahawks se vengaron de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi.
4 de 15

En una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso, muchas personalidades asistieron. Sin embargo, un famoso deportista fue captado con la bella Kim Kardashian.
5 de 15

Entre los famosos asistentes destacó una pareja que se llevó todas las miradas. Lewis Hamilton y Kim Kardashian aparecieron juntos en medio de rumores que apuntan a que estarían con un romance.
6 de 15

Hamilton y Kim Kardashian fueron captados juntos en uno de los eventos deportivos más importantes. Kardashian y el piloto de la F1 se sentaron juntos en uno de los palcos del Levi's Stadium.
7 de 15

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, en donde ya muchos, confirman una relación de la que había rumores desde hace unos días.
8 de 15

La pareja fue observada intercambiando miradas, risas y charlando, e incluso fueron captados dándose un beso.
9 de 15

El reconocido piloto de Fórmula 1 y Kardashian ya habían sido vistos en París hace algunos días, pero fue hasta este domingo cuando se confirmó su relación.
10 de 15

Ambos se conocieron en 2014 durante los GQ Men of the Year Awards en Londres y ahora todo apunta a un nuevo romance combinando lo deportivo con lo mediático.
11 de 15

"El de París fue un encuentro romántico", detalló una fuente a la revista 'People'. Ahora, con su aparición en la Super Bowl.
12 de 15

Asimismo, otra fuente reveló a 'Entertainment Tonight' que los dos viejos amigos estaban "explorando una relación romántica".
13 de 15

"Kim y Lewis están pasando más tiempo juntos y viendo cómo evolucionan las cosas. Son amigos y se conocen desde hace años", fueron sus declaraciones.
14 de 15

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron los rumores tras aparecer juntos en el Levi 's Stadium de San Francisco para presenciar la Super Bowl LX.
15 de 15

Por el momento, ninguno de los dos se han pronunciado sobre los rumores. Kardashian se separó de su exmarido y padre de sus hijos, Kanye West, hace años, mientras que el piloto ha sido relacionado con personalidades como Bárbara Palvin o Shakira.

