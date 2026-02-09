Gerzon Velásquez define ejes de seguridad y lucha contra la violencia

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad dieron este lunes la bienvenida oficial al nuevo titular de la institución, el comisionado general (r), Gerzon Onán Velásquez, quien durante su primera conferencia de prensa delineó las prioridades estratégicas y los indicadores de gestión que marcarán su administración al frente del sector seguridad. Velásquez informó que, junto a los mandos de más alto rango de la Policía Nacional, se realizó una asignación temporal de funciones operativas, mientras se avanza en el proceso formal de nombramiento de las nuevas autoridades de la Dirección General y Subdirección General de la institución.

👮Autoridades de la Secretaría de Seguridad dan la bienvenida oficial al nuevo titular de la institución, el comisionado general en condición de retiro, Gerzon Velásquez, en conferencia de prensa.



Fotos: Alex Pérez / LA PRENSA pic.twitter.com/zqEqAGdX9s — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 9, 2026

Explicó que, debido a que dichos cargos quedaron vacantes tras la transición del gobierno anterior, se delegó de manera provisional la conducción operativa a dos comisionados generales de mayor antigüedad y perfil, mientras el presidente de la República designa a las personas idóneas para ocupar los puestos, proceso que, según indicó, podría concretarse en el transcurso de la semana.

El ministro subrayó que la Policía Nacional es una entidad apolítica, con la obligación de garantizar la continuidad del servicio policial en todas sus especialidades, independientemente de los cambios políticos, y aseguró que ese principio fue reiterado a todo el personal durante la jornada.

Objetivos de la nueva administración

En cuanto a los ejes prioritarios de su gestión, Velásquez señaló que la violencia letal será el principal objetivo, con especial atención a los homicidios contra mujeres y los femicidios, los cuales calificó como una de las problemáticas más urgentes que enfrenta el país. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “El problema de las muertes violentas, especialmente los homicidios contra las mujeres y los femicidios, es una de las prioridades de esta nueva administración”, enfatizó el titular de Seguridad. Velásquez agregó que otra preocupación central son las muertes por accidentes de tránsito, al indicar que Honduras registra alrededor de 19 fallecidos por cada 100 mil habitantes, una cifra que calificó como alta y que, además de pérdidas humanas, genera una fuerte carga al sistema público de salud debido a la cantidad de personas lesionadas.

Asimismo, identificó la extorsión como uno de los principales factores generadores de violencia, señalando que este delito ya no se limita a las grandes ciudades, sino que se ha extendido a pequeñas localidades, afectando a comerciantes, transportistas y familias.