Carlos 'Chuy' Pérez se pronuncia tras su polémico gol anulado y envía mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

"Chuy" habló con LA PRENSA post partido en el que expresó su tristeza por no ganar su primer clásico, "nos sentimos golpeados, esa es la palabra. Nos sentimos un poco frustrados porque hicimos un buen Clásico, hicimos un buen partido. Pequeños detalles te marcan la diferencia. No queríamos perder ni España ni nosotros, pero fue un error que nos afecta y espero que no se vuelva a repetir, porque esto no puede estar pasando en la Liga Nacional."

Carlos "Chuy" Pérez fue uno de los jugadores afectados por el arbitraje que dirigió el primer derbi del año, luego de que le invalidaran su primer gol con el conjunto verdolaga, señalando fuera de juego, pero que realmente el jugador estaba habilitado por un defensor de la máquina.

Luego de una nueva edición del clásico sampedrano, donde hubo mucha polémica, Real España se llevó finalmente el encuentro que se disputó en el estadio Yankel Rosenthal, luego de que Eddie Hernández tras la vía penal anotara el único tanto del partido en el tramo final.

"Nunca estoy adelantado, hermano, nunca. Tal vez la línea se equivocó, porque como normalmente yo arranco rápido. Yo siempre estoy habilitado, Odín me está habilitando; yo voy a la línea de Odín y Devron está atrás de nosotros todavía. Nunca estoy adelantado", exclamó ante la acción que invalidará su primer tanto con el monstruo verde.

Ante los errores arbitrales que suceden en cada jornada del torneo local, 'Chuy' Pérez fue claro ante la urgencia de la tecnología en el fútbol hondureño, "Ocupamos el VAR en la Liga, urge. Son jugadas muy apretadas, pequeños detalles que te marcan la diferencia. A nosotros y a otros equipos les ha pasado lo mismo, así que sí, lo necesitamos".

Sobre las palabras de Pablo Lavallén después de la derrota mencionó, "Él estaba un poco satisfecho, no por la derrota, sino por el trabajo que hicimos. El profe siempre nos da aliento, nos aconseja. Yo estoy muy agradecido con él porque siempre confía en mí, se me acerca y me dice los puntos buenos y los puntos que tengo que mejorar."

Finalmente Carlos Pérez envió un mensaje a los aficionados verdolagas, "Muy agradecido con esa linda afición de Marathón, que desde el primer momento me ha arropado, me ha dado confianza, consejos y motivación. Solo les pido un poquito de chance, que voy a ser una pieza clave y me voy a afianzar bien en el equipo."

Marathón jugará su próximo juego como local ante el Platense por la quinta jornada del torneo de liga nacional, el encuentro se disputará el jueves 12 de febrero a las 7:30 PM. Los verdolagas marchan en la cuarta posición con apenas cinco puntos luego de dos empates, un triunfo y una derrota.