Transición incompleta: entidades clave siguen sin titulares

Tegucigalpa, Honduras

Aunque el Poder Ejecutivo ya juramentó a buena parte del gabinete y a titulares de algunas entidades estratégicas, aún persisten instituciones que operan sin un responsable designado o bajo la conducción de funcionarios provenientes de la administración anterior, mientras se emiten los nuevos acuerdos de nombramiento.

A tres semanas del inicio de la nueva administración del presidente Nasry Asfura, varias instituciones del Estado aún carecen de autoridades oficialmente nombradas.

Entre las instituciones donde aún no se han oficializado autoridades figura el Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema), donde una comisión interventora creada en 2022 continúa al frente de la entidad.

La comisión interventora, presidida por el comisionado Héctor Díaz, fue nombrada en febrero de 2022 por la expresidenta Xiomara Castro, con un mandato inicial de seis meses; no obstante, este ha sido prorrogado de manera sucesiva hasta la fecha.

De acuerdo con empleados de la institución, el período de funciones de la interventora concluiría en marzo próximo.

En el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) tampoco se ha anunciado el nombramiento de nuevas autoridades. El presidente ejecutivo Erlyn Menjívar dejó el cargo el pasado 26 de enero y, desde entonces, la institución es administrada de manera provisional por el gerente administrativo Walter Antúnez.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es otra de las entidades públicas que permanece sin autoridad nombrada por el presidente Asfura, por lo que actualmente se encuentra acéfala.

En el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), el gerente Irving Zavala, quien ocupa el cargo desde la administración anterior, continúa fungiendo como titular de la institución.

Exempleados de esa entidad denunciaron que el gerente ha ejecutado varios despidos desde la salida de Edwin Araque, quien se desempeñó como director ejecutivo y dejó el cargo el 26 de enero.

Asimismo, continúan pendientes los nombramientos en instituciones como Hondutel, el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), entre otras.

Analistas en gestión pública advierten que la prolongación de funcionarios de la administración anterior en cargos de alto nivel puede debilitar la planificación institucional y afectar la eficiencia del Estado durante la transición gubernamental.