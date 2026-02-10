Sectores de San Pedro Sula donde operan los motorizados de la Policía Nacional

Desde tempranas horas del día, la Policía Nacional inicia operativos de patrullaje preventivo en distintos puntos estratégicos de San Pedro Sula, como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.
Agentes de la Unidad Policial Motorizada del Valle de Sula desarrollan recorridos constantes en motocicleta, una estrategia que permite mayor movilidad, rápida respuesta ante emergencias y un acercamiento directo con la población en zonas de alta afluencia.
Las acciones operativas son coordinadas por la Jefatura Regional #2 Valle de Sula, priorizando sectores asignados a las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) 5 y 7, como parte de la sectorización estratégica del recurso humano y logístico.
En el barrio Guamilito y el centro de la ciudad, específicamente en el sector conocido como la Muralla China, los agentes realizan operativos de registro y saturación orientados a la disuasión de delitos y faltas, reforzando la seguridad comercial y peatonal.
Otros sectores intervenidos incluyen la colonia Brisas de Expocentro y los bordos de la Guadalupe, cubriendo el área de la 105 Brigada, donde se refuerzan los patrullajes para mantener el orden y la paz social en zonas residenciales y de tránsito constante.
En barrios como Medina y Cabañas, específicamente en la 14 avenida y 14 calle, los uniformados intensifican la presencia policial como parte de los esfuerzos de proximidad comunitaria y prevención situacional del delito.
La sectorización también abarca colonias como Reparto Lempira, Villa Ernestina, el bulevar Las Torres y el sector del Estadio Olímpico, áreas estratégicas donde se busca garantizar espacios seguros para residentes y comerciantes.
Más de 20 funcionarios policiales y 10 motocicletas participan activamente en estos despliegues, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional de servir y proteger al pueblo hondureño mediante acciones preventivas permanentes en el Valle de Sula.
El bulevar del Norte, a la altura de la Cervecería Hondureña, es uno de los puntos de cobertura prioritaria, donde la Policía Motorizada mantiene vigilancia permanente para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad vial.