Anuncian sanciones a motociclistas y pasajeros que no porten bandas reflectivas o chalecos a partir de este miércoles

Tegucigalpa

La advertencia, difundida a través de sus canales oficiales, establece que será aplicable entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

La Policía Nacional anunció la aplicación de sanciones contra los motociclistas que, desde este miércoles, no porten bandas reflectivas en horario nocturno, en cumplimiento de las reformas vigentes a la Ley de Tránsito.

De acuerdo con la información compartida por la institución, la reforma al artículo 99, numeral 28 de la legislación de tránsito, exige el uso obligatorio de bandas reflectivas adheridas a un arnés o chaleco, o bien otro distintivo de colores visibles como anaranjado, rojo o blanco.

La disposición aplica tanto a conductores como a pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, entre ellos motocicletas, motonetas y bicimotos.

Según el mensaje oficial, la implementación busca mejorar la visibilidad de los usuarios en carretera y prevenir accidentes en horarios de baja iluminación, una problemática que autoridades de seguridad vial han señalado en reiteradas ocasiones.