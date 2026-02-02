Rusia insta a Estados Unidos a liberar a Nicolás Maduro y a su esposa

Moscú

El Ministerio de Exteriores ruso instó este lunes a Estados Unidos a liberar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, capturados por el ejército estadounidense el pasado 3 de enero.

”Instamos una vez más a los líderes estadounidenses a liberar al jefe de Estado venezolano legítimamente electo y a su esposa”, comunicó el Ministerio de Exteriores, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

De este modo, Moscú “reafirma su apoyo incondicional a las autoridades constitucionales de Venezuela en la protección de la soberanía estatal y los intereses nacionales”.

La diplomacia rusa está convencida de que se debe garantizar al país latinoamericano “el derecho a determinar su propio destino”.

”En las circunstancias actuales, celebramos la determinación del gobierno bolivariano de garantizar la unidad política interna, mitigar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para un mayor desarrollo pacífico y estable”, añadieron.

Según Exteriores, la postura de Rusia es de “apoyo inquebrantable” con la “intención de continuar una cooperación estrecha” con Caracas.