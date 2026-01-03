  1. Inicio
De la tensión al colapso: las claves de la caída de Nicolás Maduro

La escalada política y militar entre Estados Unidos y Venezuela durante 2025 derivó en una crisis que culminó en enero de 2026 con el arresto de Nicolás Maduro, tras meses de tensión y acusaciones cruzadas

