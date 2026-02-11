Presentan iniciativa en el CN para ampliar licencia postnatal de 42 a 65 días

Tegucigalpa, Honduras.

La iniciativa forma parte de una propuesta orientada a fortalecer la protección de las madres trabajadoras y el bienestar de los recién nacidos.

Una iniciativa para ampliar el período de licencia postnatal de 42 a 65 días fue presentada este miércoles en el Congreso Nacional por el diputado Godofredo Fajardo .

El congresista argumentó que la extensión del permiso permitiría a los bebés completar su esquema inicial de vacunación y recibir una atención más adecuada durante sus primeras semanas de vida.

"No es un privilegio, es una apuesta a la familia, a las madres y a los bebés de Honduras", expresó durante su intervención en el hemiciclo.

En materia de primera infancia, la diputada nacionalista María José Sosa presentó un proyecto para la creación de un Sistema Nacional de Guarderías Comunitarias, que ofrecería atención integral a niños pequeños mediante centros con personal capacitado, apoyo psicológico y coordinación con servicios de salud.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La propuesta contempla un modelo descentralizado bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social, así como lineamientos para su reglamentación y financiamiento.

Por otro lado, en el ámbito de seguridad y justicia, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, propuso reformar el artículo 239 del Código Penal para redefinir el delito de violación y establecer penas más severas, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad o exista vínculo familiar con el agresor.

Según lo expuesto, la iniciativa plantea sanciones que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión e incluso prisión perpetua en casos agravados.