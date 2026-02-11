Nombran a Jaime Quintanilla como nuevo titular de la DLCN en medio de polémica

Tegucigalpa, Honduras

Johel Zelaya, fiscal general de la República, nombró a Jaime Leonel Quintanilla como nuevo titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). La decisión ha generado críticas, aunque desde el Ministerio Público (MP) defienden la designación.

Originalmente, para ocupar el cargo en propiedad, el fiscal debía recibir una nómina con tres candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Sin embargo, este procedimiento no se realizó, y Zelaya decidió tomar la elección de manera directa.

En defensa de la designación, Yuri Mora, portavoz del MP, destacó la experiencia de Quintanilla: "El abogado Jaime Quintanilla tiene más de 20 años de pertenecer a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, mucha experiencia. En ese sentido, el fiscal general ha tenido a bien, tal y como lo establece la Ley del Ministerio Público, nombrarlo interinamente".

El nombramiento llega en un momento de especial atención sobre la DLCN, dada su relevancia en la lucha contra el narcotráfico, y pone nuevamente en el debate la forma en que se designan altos funcionarios dentro del Ministerio Público.

Mora reconoció que para investir a alguien en ese cargo se tiene que nombrar a una terna de candidatos y mandar las propuestas a las autoridades del MP, pero que mientras eso sucede, Quintanilla va a estar interinamente dirigiendo a la DLCN.

Sobre sí la Ley del Ministerio Público le permite al fiscal general nombrar un interinato en ese cargo, el portavoz indicó: "también le permite nombrar interinamente a algunas personas mientras se procede a este nombramiento a través de una terna. Si, le da esa potestad y no solo en la DLCN, también en otras de las dependencias del Ministerio Público, como en Medicina Forense, por ejemplo".