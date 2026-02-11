IHSS mantiene suspendidas cirugías por falta de especialistas ¿Cuándo se reanudarán?

Tegucigalpa, Honduras

Los pacientes son quienes enfrentan las consecuencias de la situación que atraviesa desde hace varios meses el Seguro Social, sin que hasta ahora se anuncie una solución concreta por parte de las autoridades.

La crisis en la atención médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se ha profundizado en las últimas semanas. La falta de especialistas persiste, mientras las cirugías electivas continúan suspendidas.

Afiliados denunciaron la suspensión de cirugías electivas. La paralización ya suma dos semanas y mantiene en incertidumbre a cientos de pacientes que esperan procedimientos desde hace meses e incluso años.

Aunque personal del IHSS aseguró que esta semana se retomarían los procesos quirúrgicos, estos continúan suspendidos. Según los afectados, la interrupción ha agravado padecimientos que requieren intervención médica oportuna, especialmente en áreas como cirugía general, vascular y ortopedia, donde las listas de espera ya eran extensas antes de la suspensión.

Lilian Díaz, paciente afectada, relató que lleva tres años esperando una cirugía vascular sin recibir una respuesta clara por parte de las autoridades del Seguro Social.

“Ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido a buscar una cirugía vascular. Es una grosería lo que sucede en el Seguro Social, uno se siente sin derechos pese a que cotiza todos los meses”, expresó.

La falta de especialistas es otro de los problemas que refleja la crisis del IHSS. Esta situación se mantiene desde 2025, cuando se denunció que médicos especialistas renunciaban debido a la falta de permanencia laboral. Esta afirmación no fue acompañada de datos oficiales.

Otra asegurada indicó que, tras sufrir un infarto, no ha podido recibir el tratamiento adecuado, ya que la escasez de especialistas le impide obtener una cita. “Tengo 40 años y nunca había buscado atención en el IHSS, pero ahora que lo necesito no hay especialistas”, lamentó la paciente, quien teme que su condición se complique por la falta de seguimiento médico.

Los derechohabientes cuestionan la situación del Seguro Social y hacen un llamado a las nuevas autoridades para que las promesas de mejora se traduzcan en acciones concretas.