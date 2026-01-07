Crisis en la emergencia del IHSS por falta de insumos, camillas y especialistas

Tegucigalpa, Honduras

La sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrenta una crisis marcada por la escasez de insumos médicos, camillas y especialistas, además de tiempos de espera que superan las dos horas para el ingreso de pacientes, lo que pone en riesgo la atención inmediata y la salud de quienes acuden al centro. Según testimonios de derechohabientes, incluso quienes logran ingresar al área de emergencia permanecen sentados en sillas mientras reciben atención o se les administran medicamentos, debido a la carencia de camillas y de espacios adecuados que garanticen una atención digna.

"Llegué alrededor de las 11:00 de la mañana al Seguro Social de La Granja; sin embargo, me ingresaron a las 10:00 de la noche a la sala de emergencia. En mi caso, estuve casi 11 horas en espera", lamentó uno de los afectados. Los pacientes aseguran que la afluencia de personas es constante, pero la capacidad del hospital resulta insuficiente. "Está llegando mucha gente, posiblemente por la situación actual, pero el problema es que no hay camillas", expresó un derechohabiente. La falta de insumos es otro de los principales reclamos. "Nos dijeron que no había suficientes insumos. Necesitábamos sondas y nos advirtieron que debíamos cuidarlas porque, si se perdían, se las iban a mandar a comprar a los familiares", denunció un paciente.

Una vez dentro del área de emergencia, las condiciones continúan siendo precarias. “No hay camillas ni espacio para los pacientes internos. Permanecimos sentados en una silla mientras nos administraban medicamentos por vía intravenosa”, relató otro afiliado del IHSS.