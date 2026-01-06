  1. Inicio
  2. · Honduras

Caos y denuncias por falta de medicamentos y atención en el IHSS

Derechohabientes denuncian escasez de medicamentos y largas filas en el IHSS de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Caos y denuncias por falta de medicamentos y atención en el IHSS

Desde la mañana del 5 de enero, se registraron largas filas en las afueras del IHSS de San Pedro Sula.

 Foto de archivo
Cortés, Honduras.

Derechohabientes denunciaron este martes la falta de medicamentos y atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Desde la mañana del 5 de enero, se registraron largas filas en las afueras del IHSS de San Pedro Sula. Los denunciantes aseguraron que las filas se extendían por los pasillos principales, debido a que cientos de ciudadanos buscaban asegurar sus tratamientos en el área de farmacia.

Esta alta demanda de medicamentos ha saturado los puntos de entrega y generado prolongados tiempos de espera para pacientes con padecimientos crónicos y agudos.

“No hay medicamento”: denuncias continúan en el IHSS de la capital hondureña

Por otro lado, en Tegucigalpa, derechohabientes denunciaron la muerte de un paciente renal, situación que atribuyen a las mismas condiciones precarias del sistema de salud.

“No hay personal, no hay medicamentos, no hay insumos. Nos estamos viendo gravemente afectados. Aunque los enfermeros hicieron lo posible, la persona ingresó a la medianoche y falleció”, denunció una ciudadana en Tegucigalpa.

“Tuvimos que hacer una contribución entre todos para que nos pudieran ayudar”, afirmó una paciente renal del IHSS.

Ante esta situación, los derechohabientes hacen un llamado a las autoridades y solicitan acciones inmediatas para atender la emergencia.

Asimismo, expresaron su esperanza de que el nuevo gobierno priorice el fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias