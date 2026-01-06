Caos y denuncias por falta de medicamentos y atención en el IHSS

Cortés, Honduras.

Derechohabientes denunciaron este martes la falta de medicamentos y atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Desde la mañana del 5 de enero, se registraron largas filas en las afueras del IHSS de San Pedro Sula. Los denunciantes aseguraron que las filas se extendían por los pasillos principales, debido a que cientos de ciudadanos buscaban asegurar sus tratamientos en el área de farmacia.

Esta alta demanda de medicamentos ha saturado los puntos de entrega y generado prolongados tiempos de espera para pacientes con padecimientos crónicos y agudos.