Caos y denuncias por falta de medicamentos y atención en el IHSS

Derechohabientes denunciaron este martes la falta de medicamentos y atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Desde la mañana del 5 de enero, se registraron largas filas en las afueras del IHSS de San Pedro Sula. Los denunciantes aseguraron que las filas se extendían por los pasillos principales, debido a que cientos de ciudadanos buscaban asegurar sus tratamientos en el área de farmacia.
Esta alta demanda de medicamentos ha saturado los puntos de entrega y generado prolongados tiempos de espera para pacientes con padecimientos crónicos y agudos.
Por otro lado, en Tegucigalpa, derechohabientes denunciaron la muerte de un paciente renal, situación que atribuyen a las mismas condiciones precarias del sistema de salud.
“No hay personal, no hay medicamentos, no hay insumos. Nos estamos viendo gravemente afectados. Aunque los enfermeros hicieron lo posible, la persona ingresó a la medianoche y falleció”, denunció una ciudadana en Tegucigalpa.
“Tuvimos que hacer una contribución entre todos para que nos pudieran ayudar”, afirmó una paciente renal del IHSS.
Ante esta situación, los derechohabientes hacen un llamado a las autoridades y solicitan acciones inmediatas para atender la emergencia.
Asimismo, expresaron su esperanza de que el nuevo gobierno priorice el fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional.