Carla Paredes renuncia a su cargo como ministra de Salud

Tegucigalpa.

Paredes fue nombrada como titular de esa secretaría en enero de 2024, en reemplazo de José Manuel Matheu.

Carla Paredes , ministra de Salud del Gobierno de Honduras, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas, a 20 días del cambio en la administración.

También funge como presidente de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ), cargo que desempeña desde noviembre de 2024. Se desconoce si la renuncia abarca también ese cargo.

A 20 días del traspaso de mando presidencial en Honduras, persisten más preguntas que respuestas sobre el proceso de transición entre el gobierno saliente y la nueva administración.

Desde el oficialismo no se ha brindado información oficial clara ni detallada sobre los avances de este procedimiento, que debió iniciar varias semanas atrás.

LA PRENSA intentó conocer la versión de funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre); sin embargo, solo uno respondió y su declaración no fue precisa respecto a los acercamientos y trabajos de transición con el gobierno del presidente saliente, Nasry “Tito” Asfura.

Silencio

En el intento por conocer la postura oficial, este medio también contactó al asesor presidencial, Manuel “Mel” Zelaya, y al ministro de Comunicaciones, Ivis Alvarado, pero ninguno atendió las llamadas telefónicas.

La falta de información sobre la transición genera incertidumbre a pocos días del cambio de gobierno, un proceso clave para garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad institucional.

Fue Geovanny Domínguez, asesor en comunicaciones del actual gobierno, quien, mediante mensajes de WhatsApp, manifestó: “No tengo ninguna información al respecto”.

Domínguez expuso que la presidenta Xiomara Castro “fue clara al manifestar que, tal como manda la Constitución, terminará su mandato en la fecha que la ley prevé”, recurriendo a su mensaje de Navidad, en el que aseguró que estará en el cargo hasta el 27 de enero de 2026.