TJE garantiza resolución de recursos pese a limitaciones presupuestarias

Mario Flores, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), informó este martes que el órgano jurisdiccional dispone de 15 días para solventar los recursos de apelación que sean admitidos por el pleno.
Flores explicó que de los 97 recursos de apelación presentados, el tribunal se encuentra analizando cuáles cumplen con los requisitos legales para proceder, con el objetivo de evacuar cada uno conforme al orden y los plazos establecidos en la normativa electoral.
“A todos se les dará respuestas, no quedará ninguno sin resolver, pese a no tener el presupuesto requerido por parte del Congreso Nacional”, afirmó el magistrado presidente.
El titular del TJE reiteró que los recursos presentados por la abogada Karla Romero, en representación del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, fueron declarados inadmisibles al no cumplir con los requisitos legales establecidos.
“El recurso de apelación que debió interponer la abogada (Karla) Romero era contra la resolución de declaratoria publicada por el Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre”, afirmó.
Flores recordó que el TJE tiene como fecha límite el 20 de enero para resolver los recursos, ya que el 21 se celebrará la primera sesión preparatoria para la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional de Honduras, mientras que el 25 de enero se instalará la junta directiva en propiedad, en coincidencia con los cambios de autoridades en los gobiernos locales a nivel municipal.