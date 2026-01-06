TJE garantiza resolución de recursos pese a limitaciones presupuestarias

Tegucigalpa.

Mario Flores, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), informó este martes que el órgano jurisdiccional dispone de 15 días para solventar los recursos de apelación que sean admitidos por el pleno. Flores explicó que de los 97 recursos de apelación presentados, el tribunal se encuentra analizando cuáles cumplen con los requisitos legales para proceder, con el objetivo de evacuar cada uno conforme al orden y los plazos establecidos en la normativa electoral.

“A todos se les dará respuestas, no quedará ninguno sin resolver, pese a no tener el presupuesto requerido por parte del Congreso Nacional”, afirmó el magistrado presidente. El titular del TJE reiteró que los recursos presentados por la abogada Karla Romero, en representación del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, fueron declarados inadmisibles al no cumplir con los requisitos legales establecidos.