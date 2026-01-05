TJE inadmite recursos interpuestos por el excandidato Salvador Nasralla​

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanzó este lunes 5 de enero en la atención de los recursos poselectorales, al someter 20 expedientes al conocimiento del pleno jurisdiccional. De ese total, los primeros tres, presentados por la representante legal del excandidato presidencial Salvador Nasralla, fueron inadmitidos. Con la inadmisión de los recursos interpuestos por Karla Romero, abogada de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, el TJE ratificó la determinación adoptada en primera instancia por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador del nivel presidencial a Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional.

Sobre el tipo de recurso presentado, Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral, fue enfático al señalar que la vía correcta era la apelación contra la declaratoria emitida por el CNE el pasado 24 de diciembre. "El recurso que tuvo que haber invocado era el de apelación contra la declaratoria del Consejo Nacional Electoral en el nivel presidencial", afirmó, al cuestionar la figura utilizada. Añadió que "la afirmativa o negativa ficta electoral es completamente extemporánea e incoherente". El magistrado presidente detalló que el Tribunal recibió un total de 97 recursos poselectorales. "Son 97 en total. De esos, ya puedo confirmar que tres, presentados por la abogada Karla Romero, fueron inadmitidos", precisó, al indicar que el resto deberá ser analizado por el pleno para determinar su admisión o rechazo. La resolución fue adoptada en sesión de pleno mediante una votación mayoritaria de dos magistrados a favor y uno en contra.

200 personas atenderán recursos de apelación que resulten procedentes

Flores Urrutia anunció que este martes 6 de enero se celebrará un nuevo pleno jurisdiccional para definir si proceden o no los recuentos jurisdiccionales, los cuales aún se encuentran en etapa de análisis. “En este pleno jurisdiccional se sometieron a conocimiento 20 expedientes que ya fueron asignados para estudio, y el día de mañana tendremos una nueva sesión para determinar si proceden o no los recuentos jurisdiccionales”, explicó. En cuanto a la capacidad operativa del órgano, confirmó que este lunes concluyó la capacitación del personal encargado del proceso. “Ya están capacitados. Hoy se finalizó la formación y en las próximas horas comenzaremos con los recursos de apelación para determinar si proceden o no los recuentos jurisdiccionales”, indicó. Al menos 200 personas se encuentran capacitadas para atender los recursos de apelación que resulten procedentes y que deriven en recuentos jurisdiccionales, informó el titular del TJE.