Cabildeos y pactos marcan la disputa por la Presidencia del Congreso

Tegucigalpa, Honduras

Todavía sin una mayoría clara y con el desenlace en suspenso, la batalla por la Presidencia del Congreso Nacional se perfila entre cabildeos discretos y acuerdos estratégicos. Mientras resuenan los nombres de líderes nacionalistas y liberales para encabezar el Poder Legislativo, y a medida que se acerca el 21 de enero, fecha clave para la instalación provisional de la junta directiva del Congreso, se intensifican las conversaciones, los pactos discretos y las apuestas políticas que definirán el equilibrio de poder en el próximo período.

El nuevo Congreso Nacional estará integrado por 49 diputados del Partido Nacional, seguido del Partido Liberal con 41 parlamentarios; Libertad y Refundación (Libre) con 35; la Democracia Cristiana con uno, y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) con dos. Para el Partido Liberal, el camino hacia la Presidencia del Congreso pasa por dos rutas: un acuerdo con el Partido Nacional o un pacto con Libre, que quedó en tercer lugar. Con Libre, los liberales sumarían 76 diputados (35 de Libre y 41 liberales), mientras que con el Partido Nacional alcanzarían 90 votos, superando incluso la mayoría calificada. Los nacionalistas, por su parte, requieren al menos 16 votos adicionales, provenientes del Partido Liberal o de Libre, para alcanzar los 65 necesarios que les aseguren la presidencia del Legislativo, si no logran un acuerdo sólido con el liberalismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Aunque algunos perfiles cuentan con mayor peso político que otros, los nombres que ya suenan para dirigir el Congreso Nacional en el período 2026-2030 corresponden a diputados reelectos, todos con amplia trayectoria dentro de sus respectivas organizaciones políticas. En el Partido Nacional destaca el nombre del diputado y actual jefe de bancada, Tomás Zambrano, uno de los principales rostros de la oposición a Libre. También figuran Carlos Ledezma, cercano al presidente electo Nasry Asfura, y Marco Midence, exministro de Finanzas. La bancada nacionalista fue convocada a incorporarse al Congreso Nacional el 21 de enero, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las credenciales a los diputados electos.

La punga en el Partido Liberal

Por el Partido Liberal, los diputados Marlon Lara, de quien se conoce de manera preliminar que ya sostiene acercamientos con distintas figuras políticas en busca de respaldo, y Yuri Sabas se perfilan como las opciones más fuertes dentro del liberalismo para disputar la presidencia del Poder Legislativo. En otro sector del liberalismo, el nombre de la diputada Iroshka Elvir, esposa del excandidato presidencial Salvador Nasralla, también ha sido mencionado, aunque con menor fuerza. Su eventual postulación ha sido cuestionada por miembros de su propio partido, quienes la señalan de mantener negociaciones con la cúpula de Libre y de alinearse con posturas oficialistas. Esta versión fue confirmada por Manuel Rodríguez, diputado suplente de Libertad y Refundación, quien aseguró que Salvador Nasralla y su esposa, Iroshka Elvir, estarían negociando con Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, una alianza para asumir la presidencia del Congreso Nacional.