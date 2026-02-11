Trump convoca a cumbre presidencial con sus aliados para contener influencia china

Washington, Estados Unidos.

El encuentro tendrá lugar en el hotel Doral y reunirá a mandatarios que mantienen afinidad política con la administración republicana. Entre los invitados figuran Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció la convocatoria de una cumbre presidencial que se realizará el 7 de marzo en Miami , con el objetivo de fortalecer una alianza regional ante la creciente presencia de China en América Latina.

De acuerdo con la información oficial, la reunión busca articular una estrategia conjunta que limite la influencia de Pekín en áreas consideradas clave para la seguridad y la economía hemisférica, como los recursos naturales, la producción de alimentos y la infraestructura comercial.

En las últimas semanas, Estados Unidos también encabezó en Washington un foro internacional sobre minerales críticos, insumos estratégicos para la industria tecnológica y la seguridad global.

Tras esa reunión, Argentina, Bolivia y Paraguay suscribieron entendimientos con el Departamento de Estado para fortalecer la cooperación y reducir la dependencia de China en este sector.

A inicios de 2026, Trump firmó además una orden ejecutiva orientada a revisar las importaciones de minerales procesados y sus derivados, en un intento por reforzar la seguridad minera estadounidense.

Según datos oficiales, la industria norteamericana depende completamente de importaciones en al menos 12 minerales que China domina ampliamente en el mercado internacional.