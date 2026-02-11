  1. Inicio
  2. · Honduras

Trump convoca a cumbre presidencial con sus aliados para contener influencia china

Entre los invitados a la cumbre que se realizará el 7 de marzo, figuran el presidente de Honduras, Nasry Asfura, así como los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Ecuador

Trump convoca a cumbre presidencial con sus aliados para contener influencia china

Donald Trump anunció la convocatoria de la cumbre presidencial para el el 7 de marzo en Miami.

 Foto: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la convocatoria de una cumbre presidencial que se realizará el 7 de marzo en Miami, con el objetivo de fortalecer una alianza regional ante la creciente presencia de China en América Latina.

El encuentro tendrá lugar en el hotel Doral y reunirá a mandatarios que mantienen afinidad política con la administración republicana. Entre los invitados figuran Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

Anuncian inversión de 400 millones de dólares para parque industrial en Choloma

De acuerdo con la información oficial, la reunión busca articular una estrategia conjunta que limite la influencia de Pekín en áreas consideradas clave para la seguridad y la economía hemisférica, como los recursos naturales, la producción de alimentos y la infraestructura comercial.

En las últimas semanas, Estados Unidos también encabezó en Washington un foro internacional sobre minerales críticos, insumos estratégicos para la industria tecnológica y la seguridad global.

Tras esa reunión, Argentina, Bolivia y Paraguay suscribieron entendimientos con el Departamento de Estado para fortalecer la cooperación y reducir la dependencia de China en este sector.

A inicios de 2026, Trump firmó además una orden ejecutiva orientada a revisar las importaciones de minerales procesados y sus derivados, en un intento por reforzar la seguridad minera estadounidense.

Según datos oficiales, la industria norteamericana depende completamente de importaciones en al menos 12 minerales que China domina ampliamente en el mercado internacional.

Los 10 principales destinos de exportación de Honduras

Como parte de esta estrategia, la Casa Blanca anunció la creación de una reserva estratégica denominada Project Vault, que combinará financiamiento privado por cerca de 1,700 millones de dólares con un préstamo de 10,000 millones otorgado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank).

Funcionarios estadounidenses han adelantado que los países aliados en la región podrían recibir un trato preferencial en la asignación de recursos vinculados a este programa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias