Los 10 principales destinos de exportación de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Estados Unidos y Nicaragua se consolidaron en 2025 como los dos principales destinos de las exportaciones hondureñas, de acuerdo con el más reciente informe de comercio exterior publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). El valor total exportado el año pasado ascendió a 12,225.7 millones de dólares, superando los 11,082.5 millones registrados en 2024. Estas cifras incluyen mercancías generales y bienes producidos bajo el régimen de maquila. Aunque los productos hondureños llegan a más de 50 países, diez mercados concentraron el 86.45% del total exportado, reflejando la alta dependencia comercial hacia un grupo reducido de socios estratégicos.

¿Cuáles son los principales destinos?

En el primer lugar se mantiene Estados Unidos, con envíos por 5,741.7 millones de dólares, equivalentes al 46.96% del total exportado. Entre los principales productos enviados a ese mercado destacan prendas de vestir, arneses automotrices, café, banano y oro. En la segunda posición figura Nicaragua, con 1,182.2 millones de dólares, consolidándose como uno de los socios comerciales más dinámicos en los últimos años. El tercer lugar corresponde a El Salvador, con 824.2 millones, seguido por Guatemala, con 721.8 millones. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Las exportaciones hacia Centroamérica se concentran principalmente en textiles, productos alimenticios, aceite crudo de palma y manufacturas de hierro. El quinto destino fue Alemania, con 517.2 millones de dólares; le siguen México, con 439.3 millones; Canadá, con 320.8 millones; y Países Bajos, con 316.7 millones. En las posiciones nueve y diez aparecen Bélgica, con 301.7 millones de dólares, y Reino Unido, con 204.1 millones, respectivamente.

Productos más exportados