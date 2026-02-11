Anuncian inversión de 400 millones de dólares para parque industrial en Choloma

El Gobierno de Honduras anunció que se ejecutará una inversión extranjera por 400 millones de dólares en el municipio de Choloma, Cortés, a través de la empresa internacional Danasun Energy, capital procedente de Hong Kong.
El proyecto contempla desarrollo industrial, generación de energía solar y obras de infraestructura en la zona norte del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Promoción e Inversiones, Epaminondas Marinakys, tras una reunión sostenida en Casa Presidencial con representantes de la compañía y autoridades del Ejecutivo.
Según detalló, la iniciativa generará alrededor de 7,000 empleos permanentes una vez que esté en funcionamiento.
La inversión se desarrollará en un terreno de aproximadamente 400 hectáreas ya adquiridas, donde se ejecutará un complejo que combinará producción industrial con generación energética. De acuerdo con las autoridades, ya se ha realizado un desembolso inicial de 40 millones de dólares.
Energía, industria y conexión logística
El plan incluye la construcción de un parque solar fotovoltaico con capacidad de 300 megavatios y sistema de almacenamiento, cuya producción energética abastecerá tanto al nuevo complejo como a sectores de Choloma y parte de San Pedro Sula, mediante el refuerzo de la red de transmisión existente.
Paralelamente, se instalará un parque industrial enfocado en el procesamiento de algodón, materia prima que será importada para su transformación en producto terminado con fines de exportación.
El proyecto contempla además la construcción de infraestructura vial, incluidos accesos estratégicos que conectarán el complejo con Puerto Cortés, con el objetivo de fortalecer la logística y competitividad de la zona norte.
Las autoridades señalaron que el Gobierno brindará acompañamiento para agilizar los permisos necesarios y permitir el inicio de las obras en las próximas semanas. Asimismo, destacaron que se trata de una inversión de largo plazo orientada a dinamizar la economía y ampliar la oferta de empleo formal en el país.