Romeo Vásquez deja de figurar entre los más buscados

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad retiraron de la lista de los más buscados al general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez.

Por el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras se ofrecía una recompensa de 35 millones de lempiras a quien proporcionara información fidedigna sobre su paradero para proceder a su captura.

Vásquez Velásquez figuraba junto a otros señalados en el listado de personas más buscadas, por quienes se ofrecían recompensas millonarias.

El lunes reciente, Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, informó que las recompensas serían sometidas a revisión, ya que la institución no contaba con los recursos suficientes para sostener ese tipo de ofrecimientos.

Según explicó, estos mecanismos fueron heredados de la gestión anterior encabezada por Gustavo Sánchez Velásquez.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Romeo Orlando Vásquez Velásquez fue jefe de las Fuerzas Armadas durante la crisis política de 2009, un período que marcó la historia reciente del país.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las razones específicas por las que fue retirado del listado de los más buscados.