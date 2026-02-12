Carlos Cano será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso

De acuerdo con información oficial, la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional eligió a su nuevo jefe de bancada, cargo que será asumido por el diputado por Olancho, Carlos Eduardo Cano, quien se encuentra en su segundo período como congresista.
“Hay gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento y con muchos deseos de hacer las cosas bien por el país, por el partido y de acompañar al presidente Zambrano. La mayoría, casi por unanimidad, decidieron y estamparon su firma para que sea su servidor quien los represente como bancada”, expresó el diputado Carlos Cano durante una entrevista oficial, al ser consultado sobre el tema.
Asimismo, agregó: “Los nuevos estatutos del partido también establecen que esto debe ser reafirmado, si se puede decir, a través de una sesión del Comité Central, donde quede definido quién será el jefe de bancada”.
El diputado calificó la designación como un desafío de alto compromiso político, al considerar que la jefatura de bancada implica coordinar posturas, consensuar posiciones internas y representar la línea oficial del partido en los principales debates nacionales.
En la actual configuración del Congreso Nacional, el jefe de bancada del Partido Liberal es el diputado Jorge Cálix, mientras que en el caso del partido Libertad y Refundación (Libre) la vocería recae en cinco legisladores: Edgardo Casaña, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Ronald Panchamé, quienes actúan como portavoces oficiales de su instituto político en el poder Legislativo.
¿Quién es Carlos Cano?
Carlos “El negro” Cano es una figura conocida dentro de esa institución política, donde ha mantenido una trayectoria constante como miembro del Partido Nacional.
Antes de llegar al Legislativo, se desempeñó en varias ocasiones como alcalde del municipio de Campamento, Olancho, experiencia que lo consolidó como referente político local.
Su trayectoria en el ámbito municipal también lo llevó a presidir la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), desde donde tuvo participación en temas vinculados a la gestión local y el fortalecimiento de los gobiernos municipales.
En un inicio se consultó al diputado suplente y vocero Mario Reyes si los diputados electos Kilvett Bertrand y Eder Mejía figuraban entre las opciones para jefe de bancada; Reyes confirmó que ambos habían sido considerados.
Tras oficializarse su nombramiento, el empresario Héctor Navarro reaccionó en su cuenta de X.
“Felicito a Carlos Eduardo Cano por asumir la presidencia de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional. Desde Olancho surge una voz firme para defender principios, fortalecer la institucionalidad y trabajar por el desarrollo de Honduras”, expresó.
Con esta designación, la bancada nacionalista establece su conducción interna en el Poder Legislativo y se prevé que en las próximas horas se emita el informe junto con el nombramiento oficial.