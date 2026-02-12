Carlos Cano será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con información oficial, la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional eligió a su nuevo jefe de bancada, cargo que será asumido por el diputado por Olancho, Carlos Eduardo Cano, quien se encuentra en su segundo período como congresista.

“Hay gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento y con muchos deseos de hacer las cosas bien por el país, por el partido y de acompañar al presidente Zambrano. La mayoría, casi por unanimidad, decidieron y estamparon su firma para que sea su servidor quien los represente como bancada”, expresó el diputado Carlos Cano durante una entrevista oficial, al ser consultado sobre el tema.

Asimismo, agregó: “Los nuevos estatutos del partido también establecen que esto debe ser reafirmado, si se puede decir, a través de una sesión del Comité Central, donde quede definido quién será el jefe de bancada”.

El diputado calificó la designación como un desafío de alto compromiso político, al considerar que la jefatura de bancada implica coordinar posturas, consensuar posiciones internas y representar la línea oficial del partido en los principales debates nacionales.

En la actual configuración del Congreso Nacional, el jefe de bancada del Partido Liberal es el diputado Jorge Cálix, mientras que en el caso del partido Libertad y Refundación (Libre) la vocería recae en cinco legisladores: Edgardo Casaña, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino, Angélica Smith y Ronald Panchamé, quienes actúan como portavoces oficiales de su instituto político en el poder Legislativo.