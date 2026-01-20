¿Quién asumirá la jefatura de bancada del Partido Nacional? Esto se sabe

Tegucigalpa, Honduras.

Este martes 20 de enero, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) inició la entrega de credenciales a diputados y alcaldes electos de los distintos partidos políticos, documento que los acredita oficialmente para asumir cargos de elección popular en el nuevo período.

La definición del nuevo jefe de bancada del Partido Nacional comienza a tomar forma en la antesala de la instalación del nuevo Congreso Nacional.

La jornada comenzó desde tempranas horas con representantes del Partido Liberal; sin embargo, el proceso estuvo marcado por incidentes, luego de que se registraran altercados atribuidos a simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante los disturbios resultó afectado Rolando Contreras, hermano del alcalde liberal de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

Horas más tarde, alrededor de las 2:00 de la tarde, diputados electos del Partido Nacional comenzaron a concentrarse en el denominado búnker electoral, a la espera de recibir sus credenciales por parte del ente electoral, en medio de un ambiente de expectativa y tensión política.

Con la conformación del nuevo Congreso también se activan negociaciones internas para la elección de cargos estratégicos, como la presidencia del Legislativo y las jefaturas de bancada.

En el Partido Nacional ya se confirmó que Tomás Zambrano será su aspirante a presidir el Congreso Nacional. En tanto, dentro del Partido Liberal continúan las conversaciones y, hasta ahora, los nombres de Yuri Sabas y Marlon Lara figuran entre los posibles candidatos para dirigir el Legislativo.

Respecto a la jefatura de bancada del Partido Nacional, el diputado suplente y vocero Mario Reyes indicó que aún no hay una decisión definitiva, aunque reconoció que existen varios nombres en discusión.