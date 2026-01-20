Cossette López en entrega de credenciales a diputados del PN: "Somos un gran equipo"

En un ambiente marcado por la expectativa y el reencuentro entre figuras experimentadas y nuevos rostros, los diputados electos del Partido Nacional acudieron la tarde de hoy martes al búnker del Partido Nacional para recibir sus credenciales que los acreditan oficialmente para el período legislativo 2026-2030.
Se trata de un total de 49 diputados propietarios y 49 suplentes, electos en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, quienes llegaron desde distintos departamentos del país.
En el lugar se observaron caras nuevas, pero también legisladores que ya acumulan varios períodos en el Congreso Nacional, reflejando una bancada combinada entre experiencia y renovación.
La entrega de credenciales estuvo a cargo de la consejera del CNE, Cossette López Osorio, quien muy alegre destacó a sus correligionarios nacionalistas "somos un gran equipo".
Cossette, destacó la unidad, el trabajo en equipo y el papel que desempeñaron los diputados electos durante el reciente proceso electoral, asegurando que el esfuerzo colectivo permitió no solo competir por el poder, sino también defender la democracia del país.
“Es un honor estar con ustedes, somos un gran equipo”, expresó Cossette, al señalar que la alegría del momento es resultado de un trabajo conjunto desarrollado desde distintas trincheras y con un mismo objetivo político.
La funcionaria sostuvo que la lucha no se limitó a una contienda política, sino que también implicó la defensa del sistema democrático, una tarea que según dijo fue asumida de manera responsable y coordinada por toda la estructura partidaria.
La acreditación es es clave para los diputados, ya que les permitirá ingresar al hemiciclo y participar en la sesión donde se conformará la junta directiva provisional del Legislativo.
"Un paso trascendental"
El diputado electo por primera vez, Arnold Burgos, calificó el momento como un paso trascendental para la bancada nacionalista y recordó que este proceso se realiza a escasas horas de la sesión legislativa.
“Estamos recibiendo las credenciales los 49 diputados propietarios y suplentes del Partido Nacional, algo que nunca antes había ocurrido tan cerca de la conformación de la junta directiva provisional”, expresó.
Burgos también recordó que estas elecciones fueron objeto de intentos de anulación por parte del partido oficialista, pero aseguró que el resultado fue ratificado en las urnas.
“Aquí estamos para recibir estas acreditaciones que nos permitirán ingresar mañana al Congreso Nacional y juramentar la junta directiva provisional”, señaló.
De acuerdo con el calendario legislativo, la sesión para la conformación provisional será breve, tras lo cual los diputados regresarán al Congreso el viernes 23 de enero para ratificar en ley la junta directiva definitiva.
Posteriormente, el domingo 25 se llevará a cabo la primera sesión de la legislatura 2026-2030, con los 128 diputados propietarios y suplentes ya oficialmente incorporados.
El legislador electo destacó que más de 20 diputados nacionalistas llegan por primera vez al Congreso, enviando un mensaje claro del electorado. “La población pidió juventud, caras nuevas y personas preparadas, combinadas con diputados reelectos que aporten experiencia para legislar con mayor contundencia”, manifestó.
En ese contexto, Burgos fue crítico del desempeño del Congreso saliente, al que calificó como “el peor de la historia democrática”, señalando que solo se realizaron 147 sesiones en cuatro años, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“Eso no puede volver a pasar, Honduras necesita liderazgos reales y un Congreso funcional”, enfatizó.
El diputado consideró que Tomás Zambrano perfila como el próximo presidente del Congreso Nacional, destacando su liderazgo joven y capacidad de diálogo.
“En este momento está en conversaciones con líderes de otros partidos para alcanzar los votos necesarios y asumir la presidencia del Legislativo”, concluyó.