Cossette López en entrega de credenciales a diputados del PN: "Somos un gran equipo"

Tegucigalpa, Honduras

En un ambiente marcado por la expectativa y el reencuentro entre figuras experimentadas y nuevos rostros, los diputados electos del Partido Nacional acudieron la tarde de hoy martes al búnker del Partido Nacional para recibir sus credenciales que los acreditan oficialmente para el período legislativo 2026-2030. Se trata de un total de 49 diputados propietarios y 49 suplentes, electos en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, quienes llegaron desde distintos departamentos del país.

En el lugar se observaron caras nuevas, pero también legisladores que ya acumulan varios períodos en el Congreso Nacional, reflejando una bancada combinada entre experiencia y renovación. La entrega de credenciales estuvo a cargo de la consejera del CNE, Cossette López Osorio, quien muy alegre destacó a sus correligionarios nacionalistas "somos un gran equipo". Cossette, destacó la unidad, el trabajo en equipo y el papel que desempeñaron los diputados electos durante el reciente proceso electoral, asegurando que el esfuerzo colectivo permitió no solo competir por el poder, sino también defender la democracia del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Es un honor estar con ustedes, somos un gran equipo”, expresó Cossette, al señalar que la alegría del momento es resultado de un trabajo conjunto desarrollado desde distintas trincheras y con un mismo objetivo político.

La funcionaria sostuvo que la lucha no se limitó a una contienda política, sino que también implicó la defensa del sistema democrático, una tarea que según dijo fue asumida de manera responsable y coordinada por toda la estructura partidaria. La acreditación es es clave para los diputados, ya que les permitirá ingresar al hemiciclo y participar en la sesión donde se conformará la junta directiva provisional del Legislativo.

"Un paso trascendental"