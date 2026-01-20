Zambrano respecto a presidencia del CN: "Papi necesita un aliado"

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes que el país no está preparado para que la presidencia del Congreso Nacional recaiga en un partido político distinto al del Poder Ejecutivo que tomará posesión el próximo 27 de enero. "El pueblo le dio el triunfo a Papi a la Orden, y por Honduras, no por aspiraciones del Partido Nacional, él necesita un aliado que sea complementario desde el Congreso Nacional", expresó el diputado.

Zambrano reclacó que el Poder Legislativo no debe subordinarse al Ejecutivo, sino complementar su labor. Según Zambrano, una presidencia del CN en manos de otra fuerza política diferente al Partido Nacional podría generar ingobernabilidad, paralización del Ejecutivo y retrasos en la ejecución de obras, afectando directamente el cumplimiento de las promesas y compromisos de campaña asumidos ante la población. Enfatizó que el próximo Congreso Nacional debe trabajar con responsabilidad y madurez política, ya que, a su criterio, la falta de consensos solo perjudicaría al país. "Si no tenemos madurez política, quien va a perder es Honduras", afirmó.