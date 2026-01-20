  1. Inicio
Zambrano respecto a presidencia del CN: "Papi necesita un aliado"

"El pueblo le dio el triunfo a Papi a la Orden, y por Honduras, no por aspiraciones del Partido Nacional, él necesita un aliado que sea complementario desde el Congreso Nacional", expresó Zambrano

Según Zambrano, una presidencia del Legislativo en manos de otra fuerza política diferente al Partido Nacional podría generar ingobernabilidad.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes que el país no está preparado para que la presidencia del Congreso Nacional recaiga en un partido político distinto al del Poder Ejecutivo que tomará posesión el próximo 27 de enero.

"El pueblo le dio el triunfo a Papi a la Orden, y por Honduras, no por aspiraciones del Partido Nacional, él necesita un aliado que sea complementario desde el Congreso Nacional", expresó el diputado.

Zambrano reclacó que el Poder Legislativo no debe subordinarse al Ejecutivo, sino complementar su labor.

Según Zambrano, una presidencia del CN en manos de otra fuerza política diferente al Partido Nacional podría generar ingobernabilidad, paralización del Ejecutivo y retrasos en la ejecución de obras, afectando directamente el cumplimiento de las promesas y compromisos de campaña asumidos ante la población.

Enfatizó que el próximo Congreso Nacional debe trabajar con responsabilidad y madurez política, ya que, a su criterio, la falta de consensos solo perjudicaría al país.

"Si no tenemos madurez política, quien va a perder es Honduras", afirmó.

Asimismo, alertó que este miércoles podrían registrarse intentos de impedir el acceso de los congresistas al hemiciclo legislativo: "Mañana los colectivos van a querer impedir el ingreso de los diputados".

Es por eso que hizo un llamado público a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que resguarden el Congreso Nacional y sus alrededores, con el fin de garantizar el libre ingreso de los diputados a ejercer su función constitucional.

