Arnold Burgos asegura que diputados nacionalistas no usarán vehículos del Estado

Arnold Burgos, diputado electo por Francisco Morazán, aseguró que fue una instrucción del presidente electo, Nasry Asfura

Arnold Burgos será diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional en el período 2026-2030.

Tegucigalpa.

Arnold Burgos, diputado electo del Partido Nacional de Honduras (PNH) por Cortés, declaró que, por instrucciones del presidente electo del país, Nasry Asfura, no se asignarán vehículos del Estado a los congresistas de esa institución política, salvo en casos excepcionales.

Burgos, quien será congresista en su primera incursión político-electoral, explicó que la decisión fue comunicada a los parlamentarios electos durante una reciente jornada de inducción organizada para los nuevos diputados.

"A nosotros ya nos notificaron. La semana pasada, que tuvimos la famosa escuelita, en donde participamos todos los diputados electos, nos notificaron de que por instrucciones de Papi a la Orden (Nasry Asfura), no se nos dará carros", dijo Burgos a un medio local.

El congresista electo detalló que solo algunos funcionarios contarán con transporte oficial, dependiendo de sus responsabilidades o condiciones de seguridad.

"Solo excepciones, me imagino, el presidente, que el vicepresidente, o los que presiden comisiones como seguridad y defensa, o algunos que estén en algún tipo de amenazas, ya nos dijeron clarito", agregó.

Burgos también criticó la visión de quienes buscan cargos públicos por los privilegios y no por el servicio.

"Muchos quieren llegar allá (Congreso Nacional) para que los vean con guardaespaldas, con sus prados, con seguridad y aquello despampanante", señaló.

