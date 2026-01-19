Nasry Asfura retoma agenda nacional tras gira por Estados Unidos e Israel

Tegucigalpa, Honduras

El presidente electo, Nasry Asfura, regresa hoy al país luego de una semana de gira oficial por Estados Unidos e Israel. Su retorno marca el reinicio de la agenda nacional, con reuniones de trabajo y acercamientos orientados a la transición de gobierno y a la organización de los actos oficiales de su investidura. A partir de su retorno, el mandatario electo sostendrá encuentros con equipos técnicos, actores políticos y sectores estratégicos para coordinar las prioridades inmediatas de gobierno. En esta etapa se prevé la revisión de planes de arranque, lineamientos de seguridad, gobernabilidad y las primeras acciones que se ejecutarán durante los primeros meses de gestión.

En paralelo, se intensificarán los preparativos para la toma de posesión, programada para el próximo 27 de enero en el Congreso Nacional. Durante su visita a Estados Unidos, el presidente electo desarrolló una intensa agenda de reuniones con líderes políticos, congresistas, representantes de organismos internacionales y miembros de la comunidad hondureña. En estos encuentros abordó temas relacionados con democracia, gobernabilidad, migración, cooperación bilateral y fortalecimiento institucional. Asimismo, sostuvo diálogos con sectores económicos y de inversión, donde expuso su visión de país, las prioridades en materia de desarrollo y empleo, y la necesidad de fortalecer la relación con socios estratégicos para impulsar crecimiento, seguridad jurídica y oportunidades para los hondureños. La gira incluyó espacios de intercambio con liderazgos regionales y figuras políticas latinoamericanas, donde se discutieron los retos compartidos de la región, la defensa de la democracia y la cooperación frente a fenómenos como migración y crimen organizado.