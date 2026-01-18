Nasry Asfura destaca "amistad histórica" entre Honduras e Israel

Tegucigalpa, Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, subrayó este domingo la “amistad histórica” que une a su país con Israel y se comprometió a robustecer una alianza basada en la cooperación, la libertad y el respeto mutuo. "Honduras valora profundamente la amistad histórica con Israel y reafirma su compromiso de fortalecer una alianza basada en la libertad, la cooperación y el respeto entre nuestros pueblos", afirmó Asfura en un mensaje en las redes sociales, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar.

Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo además que su Gobierno, que asumirá el próximo día 27 de enero, seguirá "trabajando" con Israel por "un futuro de prosperidad, desarrollo y oportunidades compartidas". En un segundo mensaje, Asfura aseguró que su Gobierno también promoverá el inicio de "una nueva era" en las relaciones bilaterales. "Fortalecemos una amistad histórica y miramos al futuro con esperanza, construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo, promuevan la paz y generen bienestar sostenible para nuestros pueblos", recalcó.