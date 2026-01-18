Benjamín Netanyahu y Nasry Asfura se reúnen en Israel

Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió este domingo en su oficina de Jerusalén al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, a quien le expresó su voluntad de cooperar y mejorar las relaciones entre ambos países.

"Estamos reestructurando las relaciones entre nuestros países. Espero con interés colaborar tanto en el ámbito económico como en el agrícola, en la tecnología y en cualquier área futura", le indicó Netanyahu a Asfura, según recoge el comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí.

Por su parte, Asfura también se mostró "convencido" de que ambos países podrán "implementar y liderar la paz y la hermandad".