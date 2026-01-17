Admiten seis de siete recursos de amparo contra decreto de Redondo

Tegucigalpa, Honduras.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió un nuevo capítulo al admitir a trámite la mayoría de los recursos presentados contra el decreto legislativo 58-2025, que ordena repetir el escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con la resolución, seis de los siete recursos de amparo e inconstitucionalidad fueron aceptados para su análisis, aunque sin suspender la aplicación del decreto mientras se estudia el caso.

Las impugnaciones comenzaron a presentarse a partir del 10 de enero, en medio de un creciente debate político y jurídico sobre los alcances del decreto, aprobado por la comisión permanente del Congreso, sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado posteriormente en el diario oficial La Gaceta.

Las acciones legales cuestionan el decreto impulsado por la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, mediante el cual se instruye un nuevo conteo de votos en los tres niveles electivos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido la declaratoria oficial de resultados.

Decreto bajo la lupa constitucional

La normativa en cuestión ordena revisar nuevamente 19,167 actas de cierre del proceso electoral, una medida que generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, quienes consideran que el Congreso estaría invadiendo atribuciones exclusivas del CNE. Entre los recursos admitidos figura un amparo que solicita a la Sala de lo Constitucional suspender los efectos del decreto y ordenar al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, abstenerse de obstaculizar el funcionamiento del pleno legislativo. En esa misma acción se pide garantizar el ingreso de todos los diputados al hemiciclo para el desarrollo normal de las sesiones. Los solicitantes también urgieron a la Sala a resolver con prontitud, tomando en cuenta la cercanía del 21 de enero, fecha prevista para la instalación de la nueva legislatura con los diputados electos en los comicios generales.

Quiénes presentaron los recursos

Entre las recursos admitidos destaca la presentada por la plataforma ciudadana Defensores de Honduras, que busca la inaplicabilidad del decreto 58-2025 al considerar que anula la declaratoria electoral y ordena un nuevo escrutinio sin sustento constitucional. A estas demandas se sumaron los recursos interpuestos por los abogados Fernando González y Leonel Núñez, quienes promovieron una acción de inconstitucionalidad total por razón de contenido. Asimismo, el profesional del derecho Hermes Ramírez, en representación del Partido Nacional y del presidente electo Nasry Asfura, presentó tanto un amparo como un recurso de inconstitucionalidad, argumentando un conflicto de competencias entre el Congreso Nacional y el CNE.