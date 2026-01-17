Asfura: "Buscaré que Honduras sea el principal socio de EEUU en el Caribe"

San Pedro Sula.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, subrayó su decisión de convertirse en principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe, durante una entrevista que concedió a Infobae en las últimas horas. “El gobierno actual tiene su estilo, y yo estoy bien claro a dónde debemos de apuntar, qué es lo que más le conviene a Honduras. Yo quiero un país con inversión privada, con capital hondureño y capital extranjero, donde haya seguridad para construir muchísimas oportunidades para Honduras", sostuvo Asfura en Infobae.

Asfura sostuvo reuniones con figuras clave del sistema internacional durante su visita a Estados Unidos esta semana, entre ellos Howard Lutnick, secretario de Comercio; Jamieson Greer, representante de la Oficina Comercial; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Mateo Goldman, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional, y Shawn Sullivan, director general de Citibank. Tras estos encuentros, Asfura aseguró haber obtenido compromisos de apoyo para fortalecer la inversión pública y privada en Honduras. “La idea es mejorar nuestras finanzas, y la parte comercial ya que el sesenta por ciento de nuestra producción nacional son exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que trabajar en conjunto con este país, ya que tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el veintisiete por ciento del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos, y sus familias en Honduras”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el plano geopolítico, Asfura hizo referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente Donald Trump, que actualiza la histórica Doctrina Monroe, establecida en 1823 bajo el principio de que “América es para los Americanos”. Asfura sostuvo reuniones con Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, con quienes abordó temas de seguridad y lucha contra redes ilícitas.

Tito Asfura, presidente electo de Honduras: “Seremos el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe” https://t.co/gKplnoIe4j pic.twitter.com/yEvQrRBJVG — Infobae América (@infobaeamerica) January 17, 2026

El presidente electo hondureño se comprometió a combatir estas estructuras criminales, mientras que Rubio y Hegseth ofrecieron cooperación desde el Departamento de Estado y el Pentágono. “Estados Unidos y Honduras seremos socios estratégicos. Yo estoy dispuesto a fortalecer esa unión para la prosperidad de nuestro país. Yo apunto a lograr que Honduras sea el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe", dijo Asfura a Infobae.

María Corina Machado