"Fue un gran honor": Asfura revela que se reunió con María Corina Machado

A través de un mensaje público, Asfura señaló que "fue un gran honor conversar" con Machado, resaltando su firme liderazgo en la lucha contra lo que denominó "ideologías fracasadas"

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, destacó este viernes que sostuvo una conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó como una defensora valiente de la libertad y la democracia en América Latina.

A través de un mensaje público, Asfura señaló que "fue un gran honor conversar" con Machado, resaltando su firme liderazgo en la lucha contra lo que denominó "ideologías fracasadas" y su papel en mantener viva la esperanza del pueblo venezolano.

El mandatario electo afirmó que el liderazgo de la dirigente opositora "trasciende fronteras" e inspira a los pueblos de la región, al tiempo que expresó que Honduras "la espera con los brazos abiertos".

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los temas abordados durante la conversación entre el presidente electo y la dirigente venezolana.

Asfura iniciará su mandato el próximo 27 de enero con una ceremonia que promete ser diferente a las acostumbradas, marcada por la sencillez y la austeridad.

La toma de posesión se llevará a cabo en el Congreso Nacional, donde se acondicionarán los espacios para recibir a los invitados y garantizar un acto seguro y ordenado.

Tradicionalmente, los actos de investidura presidencial se celebran en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera y reúnen a gobernantes extranjeros, representantes de organismos internacionales y una gran cantidad de invitados.

