TJE aclara estado de recursos por alcaldías y diputaciones tras elecciones

El TJE detalló que algunos recursos fueron admitidos a trámite, otros quedaron inadmitidos y varios más se encuentran en etapa de solicitud de documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE)

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 12:43 -
  • Lesly Chambasis
En el ámbito municipal, el TJE solicitó documentación al CNE.
Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este viernes qué recursos de apelación relacionados con los resultados de elecciones municipales y legislativas continuarán en trámite, cuáles fueron rechazados y en qué casos se solicitó información adicional al Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un comunicado oficial fechado el 16 de enero, el órgano jurisdiccional detalló que algunos recursos fueron admitidos a trámite, otros quedaron inadmitidos y varios más se encuentran en etapa de solicitud de documentación al CNE, previo a la emisión de sentencia.

CNE entregará credenciales a ganadores antes de la toma de posesión

En el ámbito municipal, el TJE solicitó documentación al CNE en los casos correspondientes a Petoa, Protección y Nueva Frontera, en Santa Bárbara, así como Oropolí, en El Paraíso, todos vinculados a recursos interpuestos por el Partido Nacional, algunos de los cuales ya se encuentran en trámite para sentencia.

Asimismo, se admitieron a trámite recursos relacionados con las alcaldías de El Progreso y Sulaco, en Yoro, promovidos por el Partido Liberal; Villa de San Antonio, por el Partido Nacional —aunque este último fue desistido y sobreseído—, y Langue, Valle, por el Partido Libre.

En cuanto a los recursos a nivel de diputados, el Tribunal admitió apelaciones presentadas por el Partido Liberal en los departamentos de Atlántida, Cortés y Copán, así como del Partido Nacional en Santa Bárbara y Francisco Morazán, este último correspondiente a una candidatura específica.

Partido Nacional designa comisión para dialogar con liberales para presidir el CN

No obstante, el órgano jurisdiccional también inadmitió recursos interpuestos por el Partido Nacional en La Paz, así como por el Partido Libre en Santa Bárbara y el Partido Liberal en Yoro, al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.

En el mismo comunicado, el Tribunal indicó que el proceso de recuento especial, que forma parte de los recursos admitidos, se retomará entre lunes y martes de la próxima semana, una vez concluida la revisión administrativa correspondiente y reorganizadas las diligencias jurisdiccionales.

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

