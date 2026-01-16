TJE aclara estado de recursos por alcaldías y diputaciones tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este viernes qué recursos de apelación relacionados con los resultados de elecciones municipales y legislativas continuarán en trámite, cuáles fueron rechazados y en qué casos se solicitó información adicional al Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un comunicado oficial fechado el 16 de enero, el órgano jurisdiccional detalló que algunos recursos fueron admitidos a trámite, otros quedaron inadmitidos y varios más se encuentran en etapa de solicitud de documentación al CNE, previo a la emisión de sentencia.

En el ámbito municipal, el TJE solicitó documentación al CNE en los casos correspondientes a Petoa, Protección y Nueva Frontera, en Santa Bárbara, así como Oropolí, en El Paraíso, todos vinculados a recursos interpuestos por el Partido Nacional, algunos de los cuales ya se encuentran en trámite para sentencia. Asimismo, se admitieron a trámite recursos relacionados con las alcaldías de El Progreso y Sulaco, en Yoro, promovidos por el Partido Liberal; Villa de San Antonio, por el Partido Nacional —aunque este último fue desistido y sobreseído—, y Langue, Valle, por el Partido Libre.

En cuanto a los recursos a nivel de diputados, el Tribunal admitió apelaciones presentadas por el Partido Liberal en los departamentos de Atlántida, Cortés y Copán, así como del Partido Nacional en Santa Bárbara y Francisco Morazán, este último correspondiente a una candidatura específica.

No obstante, el órgano jurisdiccional también inadmitió recursos interpuestos por el Partido Nacional en La Paz, así como por el Partido Libre en Santa Bárbara y el Partido Liberal en Yoro, al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.