Partido Nacional designa comisión para dialogar con liberales para presidir el CN

El Partido Nacional de Honduras (PNH) anunció este jueves la conformación de una Comisión Especial que representará a la institución en las negociaciones con el Partido Liberal de Honduras para definir la presidencia del Congreso Nacional (CN).
La comisión está integrada por: María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.
El PNH señaló que el diálogo se realiza en el marco de su compromiso con la gobernabilidad democrática, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Según la dirigencia nacional, la comisión trabajará estrechamente con los representantes liberales para buscar consensos que permitan garantizar el funcionamiento del Congreso y acuerdos legislativos importantes para el país.
El anuncio se produce en un contexto de coordinación entre las principales fuerzas políticas del país, con miras a asegurar un liderazgo consensuado en el Poder Legislativo durante el nuevo período parlamentario que se instalará este 25 de enero.