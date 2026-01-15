Partido Nacional designa comisión para dialogar con liberales para presidir el CN

Tegucigalpa, Honduras

La comisión está integrada por: María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.

El Partido Nacional de Honduras (PNH) anunció este jueves la conformación de una Comisión Especial que representará a la institución en las negociaciones con el Partido Liberal de Honduras para definir la presidencia del Congreso Nacional (CN).

El PNH señaló que el diálogo se realiza en el marco de su compromiso con la gobernabilidad democrática, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Según la dirigencia nacional, la comisión trabajará estrechamente con los representantes liberales para buscar consensos que permitan garantizar el funcionamiento del Congreso y acuerdos legislativos importantes para el país.

El anuncio se produce en un contexto de coordinación entre las principales fuerzas políticas del país, con miras a asegurar un liderazgo consensuado en el Poder Legislativo durante el nuevo período parlamentario que se instalará este 25 de enero.