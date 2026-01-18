  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura identifica a Israel como "amigo verdadero" de Honduras para un futuro de "paz"

"Saber identificar a los verdaderos amigos de Honduras nos traerá paz y tranquilidad", dijo el presidente electo, Nasry Asfura.

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 06:06 -
  • Agencia EFE
Asfura identifica a Israel como amigo verdadero de Honduras para un futuro de paz

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (I), se estrecha la mano con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, antes de su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, aseguró este domingo que estrechará vínculos con Israel, al que calificó de "amigo verdadero", para construir un futuro de "tranquilidad y paz" para ambos países.

"Saber identificar a los verdaderos amigos de Honduras nos traerá paz y tranquilidad", dijo Asfura durante su intervención conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Jerusalén.

El presidente hondureño, que más tarde se reunirá con su homólogo israelí Isaac Herzog, se refirió a esta "nueva era" como un período en el que "indudablemente" trabajará por afianzar sus lazos con Israel.

Nasry Asfura apuesta por una alianza estratégica con Estados Unidos

"Espero que podamos mejorar nuestras relaciones de hermandad, prosperidad e inversión en los sectores del agua, la agricultura o la ciberseguridad, y que también podamos fomentar la inversión directa israelí para promover el empleo en Honduras", detalló Nasfura.

Por su parte, Saar, quien ya felicitó por vía telefónica a Nasfura el día en el que resultó electo, deseó que Israel y Honduras vuelvan a mantener una "relación históricamente buena", pero que "no se ha reflejado en los últimos años".

"Sé que usted es un líder con principios sólidos. Confiamos en que su elección devolverá a Honduras a ser uno de los aliados y amigos más cercanos de Israel", comentó el ministro de Exteriores israelí.

Y añadió: "América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras".

Admiten seis de siete recursos de amparo contra decreto de Redondo

Estas palabras llegaron en referencia a la multitud de administraciones lideradas por partidos de derecha o centro-derecha, con los que simpatiza el Ejecutivo israelí, que actualmente gobiernan en distintos países de la región, como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Panamá o Costa Rica.

Además, Israel también se pronunció en los mismos términos cuando el pasado 3 de enero la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, capturó en Caracas al ya exmandatario venezolano Nicolás Maduro, para que este enfrente un proceso judicial en una corte federal en Nueva York.

Asfura, el candidato apoyado por Trump para gobernar Honduras, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos, y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Un día antes de la visita de Asfura a Estados Unidos, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un recuento total de votos, alegando que miles de actas no fueron escrutadas y que existieron notables irregularidades.

No obstante, el jueves ya ordenó iniciar el proceso de transición y calificó como "de facto" al Gobierno que asumirá Asfura, el próximo 27 de enero.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias