Asfura identifica a Israel como "amigo verdadero" de Honduras para un futuro de "paz"

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, aseguró este domingo que estrechará vínculos con Israel, al que calificó de "amigo verdadero", para construir un futuro de "tranquilidad y paz" para ambos países. "Saber identificar a los verdaderos amigos de Honduras nos traerá paz y tranquilidad", dijo Asfura durante su intervención conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Jerusalén. El presidente hondureño, que más tarde se reunirá con su homólogo israelí Isaac Herzog, se refirió a esta "nueva era" como un período en el que "indudablemente" trabajará por afianzar sus lazos con Israel.

"Espero que podamos mejorar nuestras relaciones de hermandad, prosperidad e inversión en los sectores del agua, la agricultura o la ciberseguridad, y que también podamos fomentar la inversión directa israelí para promover el empleo en Honduras", detalló Nasfura.

Por su parte, Saar, quien ya felicitó por vía telefónica a Nasfura el día en el que resultó electo, deseó que Israel y Honduras vuelvan a mantener una "relación históricamente buena", pero que "no se ha reflejado en los últimos años". "Sé que usted es un líder con principios sólidos. Confiamos en que su elección devolverá a Honduras a ser uno de los aliados y amigos más cercanos de Israel", comentó el ministro de Exteriores israelí. Y añadió: "América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras".