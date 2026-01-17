Declaran alerta verde en siete departamentos de Honduras por masa de aire frío

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde para siete departamentos del país debido al ingreso de una masa de aire frío que afectará gran parte del territorio nacional. La alerta verde, que estará vigente desde las 6:00 am del lunes 19 de enero y se mantendrá por 72 horas, es para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frio ingresará al territorio nacional durante la tarde del domingo 18 de enero, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado. Copeco estableció que prevé lluvias que podría causar inundaciones en algunas partes del país.