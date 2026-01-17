  1. Inicio
Declaran alerta verde en siete departamentos de Honduras por masa de aire frío

La alerta verde, que estará vigente desde las 6:00 am del lunes 19 de enero y se mantendrá por 72 horas, es para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón

Representación gráfica de la alerta emitida por Copeco.

 Foto: Copeco
San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde para siete departamentos del país debido al ingreso de una masa de aire frío que afectará gran parte del territorio nacional.

La alerta verde, que estará vigente desde las 6:00 am del lunes 19 de enero y se mantendrá por 72 horas, es para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frio ingresará al territorio nacional durante la tarde del domingo 18 de enero, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado.

Copeco estableció que prevé lluvias que podría causar inundaciones en algunas partes del país.

"A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenaza, tomar las medidas preventivas y si es posible la evacuación a lugares seguros", recomendó Copeco.

Además, pidió restringir la navegación de embarcaciones de "mediano y pequeño calado" en el Caribe hondureño los días lunes y martes debido a los riesgos que representa la masa de aire frío.

