Jefe de las FFAA reafirma "lealtad absoluta" a la Constitución a días del cambio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, reiteró públicamente su compromiso institucional con el país.

A través de un mensaje difundido en X, Valerio expresó: "Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: ¡Lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!".