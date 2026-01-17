  1. Inicio
  2. · Honduras

Jefe de las FFAA reafirma "lealtad absoluta" a la Constitución a días del cambio de gobierno

"Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: ¡Lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!", expresó el jefe de las FFAA, Héctor Valerio

Jefe de las FFAA reafirma lealtad absoluta a la Constitución a días del cambio de gobierno

Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Tegucigalpa, Honduras.

A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, reiteró públicamente su compromiso institucional con el país.

A través de un mensaje difundido en X, Valerio expresó: "Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: ¡Lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!".

Fuerzas Armadas y Unión Europea buscan fortalecer lazos de cooperación

El mensaje se produce en un contexto marcado por la transición de gobierno y la expectativa nacional ante el cambio de mando presidencial, previsto para el próximo 27 de enero, cuando Asfura asumirá la Presidencia de la República.

Valerio Ardón asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto luego de la salida de Roosevelt Hernández, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos y críticas debido a su cercanía con el poder político y a cuestionamientos sobre la neutralidad de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral.

Asfura: "Buscaré que Honduras sea el principal aliado de EEUU en el Caribe"

El relevo en la cúpula militar se produjo en un escenario clave para el país, pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados de los comicios generales y proclamara a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias