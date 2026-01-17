Jefe de las FFAA reafirma "lealtad absoluta" a la Constitución a días del cambio de gobierno

A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, reiteró públicamente su compromiso institucional con el país.
A través de un mensaje difundido en X, Valerio expresó: "Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: ¡Lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!".
El mensaje se produce en un contexto marcado por la transición de gobierno y la expectativa nacional ante el cambio de mando presidencial, previsto para el próximo 27 de enero, cuando Asfura asumirá la Presidencia de la República.
Mi compromiso al asumir la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las @FFAAHN fue claro: ¡LEALTAD ABSOLUTA a nuestra Bandera Nacional 🇭🇳 y a la Constitución de la República!, consciente del HONOR que representa y de la responsabilidad que conlleva. pic.twitter.com/s9GKSVBOii— General de Brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón (@JefeFFAAHN) January 17, 2026
Valerio Ardón asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto luego de la salida de Roosevelt Hernández, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos y críticas debido a su cercanía con el poder político y a cuestionamientos sobre la neutralidad de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral.
El relevo en la cúpula militar se produjo en un escenario clave para el país, pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados de los comicios generales y proclamara a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.