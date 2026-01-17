Fuerzas Armadas y Unión Europea buscan fortalecer lazos de cooperación

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, con el objetivo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la institución castrense y el bloque europeo.
El encuentro, según informes, permitió abordar distintos temas vinculados al apoyo, la colaboración y el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, el diplomático europeo compartió en sus redes sociales detalles de la visita del alto mando militar, a la que calificó como positiva y productiva.
"Grata visita de mi general Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto. Le felicité por el bicentenario de las Fuerzas Armadas de y su gran legado de valor, disciplina y compromiso. Me preguntó por el Plan Rearm Europe/Readiness 2030 para financiar el aumento del gasto en defensa", escribió Fournier.
