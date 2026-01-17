Fuerzas Armadas y Unión Europea buscan fortalecer lazos de cooperación

Tegucigalpa.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, con el objetivo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la institución castrense y el bloque europeo.

El encuentro, según informes, permitió abordar distintos temas vinculados al apoyo, la colaboración y el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.