“Personas malintencionadas”: JOH revela qué pasó con su cuenta de TikTok

Esto fue lo que pasó con la cuenta oficial de Tiktok del expresidente Juan Orlando Hernández.

Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras, explicó públicamente este sábado el bloqueo de su cuenta oficial de TikTok, atribuyéndolo supuestamente a reportes de “personas malintencionadas” y a la proliferación de perfiles falsos que utilizaban su nombre en esa red social.
“Saludos, soy Juan Orlando Hernández y TikTok bloqueó mi cuenta oficial. La razón: la plataforma bloqueó la cuenta pensando que era falsa y probablemente por reportes de algunas personas malintencionadas”, afirmó el exmandatario en un video difundido en sus redes.
Hernández relató que la situación se agravó tras la publicación de su primer video, el cual tuvo una rápida respuesta del público. “Cuando subí mi primer video, el apoyo de ustedes fue impresionante. En sólo unos días superamos más de 210 mil seguidores”, señaló, agradeciendo el respaldo recibido.
Sin embargo, indicó que paralelamente comenzaron a surgir numerosas cuentas falsas con su nombre, lo que generó confusión en la plataforma. “TikTok determinó que eso generaba confusión y eso al final llevó a la cancelación”, explicó.
El exgobernante aseguró que ya inició el proceso correspondiente para revertir la decisión. “Estamos en apelación. Ya hoy estoy haciendo todo lo posible por recuperarla”, manifestó.
Mientras se resuelve la situación, Hernández anunció la habilitación de un perfil alterno como canal oficial temporal. “Esta será mi cuenta oficial alterna aquí en TikTok para que no haya confusión”, dijo, invitando a sus seguidores a mantenerse conectados.
“Hablando claro y de frente, les agradezco de todo corazón. No olviden que los quiero mucho”, concluyó el mensaje del exmandatario, quien aseguró que continuará compartiendo contenido a través de sus plataformas digitales.
El pronunciamiento se da luego de que Hernández retomara de manera personal el manejo de sus redes sociales, tras haber recuperado su libertad en Estados Unidos.
El exmandatario hondureño había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
En marzo de 2024, un tribunal estadounidense lo sentenció a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada, tras hallarlo culpable de tres cargos.
Según la acusación presentada en su contra, Hernández habría recibido fondos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar fraudes electorales, a cambio de facilitar una conspiración que permitió el ingreso de más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Posteriormente, el expresidente fue beneficiado con un indulto otorgado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, anuncio que se produjo durante la temporada electoral, en respaldo político al presidente electo Nasry Asfura, según se informó en ese momento.
