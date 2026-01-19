Nasry Asfura apuesta por nueva etapa de cooperación entre Honduras e Israel

El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, destacó este lunes su encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que reafirmó su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.
“Honrado por su cálida bienvenida en Jerusalén. Reafirmo nuestra voluntad de abrir una nueva etapa de cercanía y cooperación mutua entre nuestros pueblos, que genere oportunidades, prosperidad y bienestar compartido, basada en valores comunes y en una amistad que mira al futuro con esperanza”, escribió Asfura.
@Isaac_Herzog honrado por su cálida bienvenida en Jerusalén. Reafirmo nuestra voluntad de abrir una nueva etapa de cercanía y cooperación mutua entre nuestros pueblos, que genere oportunidades, prosperidad y bienestar compartido, basada en valores comunes y en una amistad que... pic.twitter.com/RxBBk4a9gK— Papi a la Orden (@titoasfura) January 19, 2026
Gira del presidente electo de Honduras
Nasry “Tito” Asfura realizó una visita oficial a Israel en la que reafirmó la “amistad histórica” entre ambos países y manifestó su compromiso de fortalecer una alianza basada en la cooperación, la libertad y el respeto mutuo.
Asfura expresó estos mensajes a través de redes sociales tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, y destacó que su Gobierno, que asumirá funciones el próximo 27 de enero, continuará trabajando con Israel para impulsar un futuro de prosperidad, desarrollo y oportunidades compartidas.
En el marco de la visita, el mandatario electo también sostuvo encuentros con el primer ministro Benjamín Netanyahu, con quien analizó posibles áreas de cooperación técnica y comercial, así como el fortalecimiento de los lazos bilaterales tras su victoria electoral en noviembre.
El viaje a Israel se produjo luego de una estancia en Estados Unidos y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara oficialmente su triunfo en las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que Asfura obtuvo el 40.27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla con el 39.53 %, y Rixi Moncada con el 19.19 %.