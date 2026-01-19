Nasralla llama a unidad en bancada liberal para conquistar presidencia del Congreso

A pocos días de la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, los partidos Liberal y Nacional continúan en negociaciones para definir quién asumirá el liderazgo del poder legislativo, en un proceso que ha generado expectativas y tensión dentro del ámbito político nacional.
En este contexto, el ex candidato presidencial Salvador Nasralla se pronunció de manera enfática hacia la bancada del Partido Liberal, enviando un mensaje directo sobre cómo deben actuar los diputados en la votación programada para el próximo miércoles 21 de enero.
A través de su cuenta en X, Nasralla señaló: “Los 41 diputados del Partido Liberal @Oficial_PLH deben votar unidos por una sola planilla Liberal por el candidato liberal que hayan decidido. No vayan a bajar de las alturas a las cuales llevamos el 30 de noviembre a nuestro glorioso partido. No somos bisagra como antes”.
Además, el político reiteró que, a su juicio, la presidencia del Congreso corresponde al Partido Liberal, en línea con los resultados de las recientes elecciones generales: “Para evitar abusos de poder del @PNH_oficial, la presidencia del Congreso le corresponde al partido Liberal. No olviden que nosotros ganamos la presidencia de la República. Los diputados que en el Congreso apoyen otra planilla que no sea la del Partido Liberal serán considerados para el resto de sus días no solo traidores al partido, sino también TRAIDORES A HONDURAS”.
Las declaraciones de Nasralla buscan marcar un rumbo claro dentro de la bancada liberal, que se enfrenta a decisiones clave para definir su postura frente a las negociaciones con el Partido Nacional. Mientras tanto, los negociadores de ambos partidos continúan afinando acuerdos, buscando garantizar que la elección de la directiva del Congreso se realice sin bloqueos y de manera consensuada.
Esta es nuestra posición para la elección de pasado mañana miércoles 21 de enero del presidente del congreso nacional @Congr_HND . Los 41 diputados del Partido Liberal @Oficial_PLH deben votar unidos por una sola planilla Liberal por el candidato liberal que hayan decidido. No... pic.twitter.com/pYzJjjpI91— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) January 19, 2026
Analistas políticos señalan que esta elección será un termómetro del poder interno de los partidos y de su capacidad para mantener la unidad en torno a decisiones estratégicas. La atención está centrada no solo en el nombre del próximo presidente del Congreso, sino también en la forma en que las alianzas y negociaciones podrían influir en el rumbo del poder legislativo durante el año.