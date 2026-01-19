Nasralla llama a unidad en bancada liberal para conquistar presidencia del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

A pocos días de la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, los partidos Liberal y Nacional continúan en negociaciones para definir quién asumirá el liderazgo del poder legislativo, en un proceso que ha generado expectativas y tensión dentro del ámbito político nacional.

En este contexto, el ex candidato presidencial Salvador Nasralla se pronunció de manera enfática hacia la bancada del Partido Liberal, enviando un mensaje directo sobre cómo deben actuar los diputados en la votación programada para el próximo miércoles 21 de enero.

A través de su cuenta en X, Nasralla señaló: “Los 41 diputados del Partido Liberal @Oficial_PLH deben votar unidos por una sola planilla Liberal por el candidato liberal que hayan decidido. No vayan a bajar de las alturas a las cuales llevamos el 30 de noviembre a nuestro glorioso partido. No somos bisagra como antes”.