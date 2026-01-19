  1. Inicio
Sancionan y decomisan licencias a 82 conductores ebrios el fin de semana en SPS

Las operaciones se llevaro a cabo principalmente durante horas de la noche en puntos estratégicos de la ciudad

Los cuepos de seguridad ejecutan operativos todos los fines de semana para controlar el tránsito vehicular.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) intensificó el fin de semana sus operativos de control y alcoholemia en los principales bulevares de San Pedro Sula.

Como resultado de estas acciones llevadas a cabo durante el fin de semana, se registró la sanción de más de 600 conductores, de los cuales 82 permisos de conducir decomisados fueron a conductores ebrios.

También en este despliegue policial se concretó el decomiso de 11 motocicletas por diferentes faltas, algunas vinculadas a carreras clandestinas, tres vehículos decomisados por falta según Ley de Tránsito.

En el marco de este despliegue policial en las caravanas de seguridad que se realizan los fines de semana en San Pedro Sula, se reportó únicamente el fallecimiento de una persona por accidente vial, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades de Vialidad y Tranporte instaron a los conductores a recordar la importancia de designar a un conductor o utilizar servicios de transporte alternativos si planean consumir alcohol. Al mismo tiempo, pidieron tomar conciencia en el actual contexto de cambios climáticos, que obligar a actuar con prudencia en la conducción.

