Comienzan nuevas negociaciones entre nacionalistas y liberales para definir directiva del CN

Tras varias semanas de tensión política, los partidos Liberal y Nacional buscan acercar posiciones para definir la nueva directiva del Congreso Nacional.

El próximo 21 de enero se realizará la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

Las nuevas bancadas de los partidos Nacional y Liberal han iniciado una nueva etapa de acercamiento en aras de consensuar la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, confirmó el diputado Mario Segura Aroca, jefe de la bancada de los liberales.

Una comisión designada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya tuvo sus primeros acercamientos con los nacionalistas de cara a la instalación de la nueva legislatura.

Segura Aroca señaló que el principal objetivo del Partido Liberal es asumir la presidencia del Congreso Nacional; sin embargo, admitió que alcanzar esa meta está condicionado al apoyo que pueda otorgar la bancada del Partido Nacional, ya que los liberales no disponen por sí mismos de los votos necesarios para conformar la mayoría requerida.

En la actualidad, el Partido Liberal cuenta con 41 curules, cifra que resulta insuficiente para impulsar una iniciativa propia sin el respaldo de otras fuerzas políticas. Bajo ese escenario, el jefe de bancada afirmó que los diálogos siguen en marcha y que el dictamen de la comisión negociadora será determinante para definir la postura final dentro del Congreso.

De igual forma, manifestó que dentro del partido prevalece un clima de optimismo respecto al avance de los acercamientos y que no se descarta que los consensos contemplen la distribución de otros cargos de relevancia en el Congreso Nacional, según los acuerdos que se alcancen entre las dos bancadas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

