Comienzan nuevas negociaciones entre nacionalistas y liberales para definir directiva del CN

Tegucigalpa, Honduras.

Las nuevas bancadas de los partidos Nacional y Liberal han iniciado una nueva etapa de acercamiento en aras de consensuar la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, confirmó el diputado Mario Segura Aroca, jefe de la bancada de los liberales.

Una comisión designada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya tuvo sus primeros acercamientos con los nacionalistas de cara a la instalación de la nueva legislatura.

Segura Aroca señaló que el principal objetivo del Partido Liberal es asumir la presidencia del Congreso Nacional; sin embargo, admitió que alcanzar esa meta está condicionado al apoyo que pueda otorgar la bancada del Partido Nacional, ya que los liberales no disponen por sí mismos de los votos necesarios para conformar la mayoría requerida.