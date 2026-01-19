Las deportaciones de hondureños caen un 28,8 % en la primera quincena de 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos 1.528 migrantes hondureños fueron deportados a su país en los primeros quince días de enero de 2026, un 28,8 % menos que en el mismo período de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras consultadas este domingo por EFE. Las estadísticas oficiales reflejan que en la primera quincena del año fueron repatriadas 618 personas menos que las 2.146 expulsiones contabilizadas en el mismo lapso de 2025. Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor de estas deportaciones, con el envío de 1.423 nacionales, entre ellos menores de edad, algunos no acompañados.

Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país. Por su parte, las autoridades migratorias de México retornaron a Honduras, por vía terrestre, a 88 migrantes indocumentados de ese país. Otros trece hondureños fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía aérea, mientras que cuatro fueron repatriados desde Guatemala, detalla el informe oficial. El INM precisó que, del total de retornos, 1.390 obedecieron a decisiones de las autoridades migratorias, mientras que 138 personas se acogieron a programas de retorno asistido. Por rangos de edad, el grupo más numeroso correspondió a personas de entre 21 y 30 años (556 casos), seguido del tramo de 31 a 40 años (482).