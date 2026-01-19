Las deportaciones de hondureños caen un 28,8 % en la primera quincena de 2026

Al menos 1.528 migrantes hondureños fueron deportados a su país en los primeros quince días de enero de 2026, un 28,8 % menos que en el mismo período de 2025, según cifras del <b>Instituto Nacional de Migración (INM) </b>de <b>Honduras</b> consultadas este domingo por EFE.Las estadísticas oficiales reflejan que en la primera quincena del año fueron repatriadas 618 personas menos que las 2.146 expulsiones contabilizadas en el mismo lapso de 2025.<b>Estados Unidos</b> se mantiene como el principal país emisor de estas deportaciones, con el envío de 1.423 nacionales, entre ellos menores de edad, algunos no acompañados.