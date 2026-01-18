  1. Inicio
  2. · Honduras

Varias familias damnificadas dejan lluvias en Roatán

El desbordamiento de quebradas y la saturación de suelos han provocado que el agua ingrese a numerosas viviendas

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 18:45 -
  • Carlos Molina
Varias familias damnificadas dejan lluvias en Roatán

Familias son evacuadas tras lluvias registradas en Roatán.

 Foto: Cortesía
Roatán, Honduras

Las fuertes lluvias registradas este domingo han golpeado severamente a Roatán, dejando a varias familias en situación de vulnerabilidad.

El desbordamiento de quebradas y la saturación de suelos han provocado que el agua ingrese a numerosas viviendas, causando pérdidas materiales para muchos isleños.

Declaran alerta verde en siete departamentos de Honduras por masa de aire frío

Varias personas han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones.

Asimismo se reportan tramos de calles dañados y obstruidos por sedimentos, dificultando el paso vehicular. Casas inundadas en las partes bajas y reportes de techos dañados por los vientos que acompañan el temporal.

​Las autoridades de Copeco y cuerpos de socorro mantienen el monitoreo, ya que la saturación de los suelos eleva el riesgo de deslizamientos.

Personal de Copeco asiste a familias en Roatán.

Personal de Copeco asiste a familias en Roatán.

 (Foto: Cortesía)


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias