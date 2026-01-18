Varias familias damnificadas dejan lluvias en Roatán

Las fuertes lluvias registradas este domingo han golpeado severamente a Roatán, dejando a varias familias en situación de vulnerabilidad.
El desbordamiento de quebradas y la saturación de suelos han provocado que el agua ingrese a numerosas viviendas, causando pérdidas materiales para muchos isleños.
Varias personas han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones.
Asimismo se reportan tramos de calles dañados y obstruidos por sedimentos, dificultando el paso vehicular. Casas inundadas en las partes bajas y reportes de techos dañados por los vientos que acompañan el temporal.
Las autoridades de Copeco y cuerpos de socorro mantienen el monitoreo, ya que la saturación de los suelos eleva el riesgo de deslizamientos.