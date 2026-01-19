FFAA asegura plantación con 16 mil arbustos de hoja de coca en Colón

Limón, Colón.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) aseguraron una nueva plantación de arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de la aldea Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón, como parte de las operaciones permanentes contra el narcotráfico que se desarrollan en el país.

De acuerdo con el informe oficial, la plantación tenía una extensión aproximada de ocho manzanas de tierra, en las que se contabilizaron alrededor de 16 mil arbustos de hoja de coca. Durante la intervención, las autoridades también localizaron y aseguraron una instalación artesanal, donde se encontraban precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de la droga.

Las FFAA indicaron que, tras cumplir con el procedimiento establecido por la ley y en coordinación con fiscales del Ministerio Público, se procederá a la erradicación total de la plantación y al levantamiento de las diligencias correspondientes.