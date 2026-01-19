Bomberos evacúan familias afectadas por lluvias en Tela

Tela, Atlántida.

El Cuerpo de Bomberos de Tela llevó a cabo la evacuación de varias familias en la aldea Tornabé, afectadas por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en la zona. La medida responde a la alerta amarilla decretada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para tres departamentos y cuatro municipios del país, debido al ingreso de una masa de aire frío y al paso de una vaguada prefrontal.



En las imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos se observan calles completamente inundadas y el rescate de menores, quienes tuvieron que ser cargados en brazos para ser puestos a salvo.

Según el informe oficial, la alerta afecta a los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como a los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en Cortés.