Bomberos evacúan familias afectadas por lluvias en Tela

La Alerta Amarilla decretada por Copeco en varios departamentos y municipios del país motivó la evacuación de familias en Tornabé, Atlántida.

Bomberos realizando la evacuación de familias.

Tela, Atlántida.

El Cuerpo de Bomberos de Tela llevó a cabo la evacuación de varias familias en la aldea Tornabé, afectadas por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en la zona. La medida responde a la alerta amarilla decretada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para tres departamentos y cuatro municipios del país, debido al ingreso de una masa de aire frío y al paso de una vaguada prefrontal.

En las imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos se observan calles completamente inundadas y el rescate de menores, quienes tuvieron que ser cargados en brazos para ser puestos a salvo.

Según el informe oficial, la alerta afecta a los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como a los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en Cortés.

Copeco eleva a alerta amarilla varias zonas del país por intensas lluvias y masa de aire frío

Las precipitaciones, combinadas con el alto oleaje en el litoral Caribe, han aumentado el riesgo de inundaciones y desbordamientos, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y acatar las indicaciones de las fuerzas de seguridad y de emergencia.

Las familias afectadas fueron socorridas por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Copeco mantiene la vigilancia en las zonas afectadas y continúa coordinando acciones de evacuación y asistencia para proteger a las comunidades vulnerables.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

