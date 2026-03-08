Hallan cadáver de mujer en avanzado estado de descomposición en Copán

Copán, Honduras.

Un macabro hallazgo se registró en una lotificación de la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo sin vida se encontraba reducido prácticamente a huesos, piel y cabello, lo que evidencia el prolongado tiempo que habría permanecido a la intemperie.

En la escena también fueron localizadas varias prendas de vestir, entre ellas un suéter color verde turquesa, un pantalón tipo buso azul con franjas blancas y un par de sandalias de color morado, las cuales podrían pertenecer a la víctima.