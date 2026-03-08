Hallan cadáver de mujer en avanzado estado de descomposición en Copán

Un macabro hallazgo se registró en una lotificación de la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, donde fue encontrado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo sin vida se encontraba reducido prácticamente a huesos, piel y cabello, lo que evidencia el prolongado tiempo que habría permanecido a la intemperie.
En la escena también fueron localizadas varias prendas de vestir, entre ellas un suéter color verde turquesa, un pantalón tipo buso azul con franjas blancas y un par de sandalias de color morado, las cuales podrían pertenecer a la víctima.
Según lo observado por las autoridades y personas que llegaron al lugar, el cadáver de la fémina podría llevar más de un mes en estado de descomposición a la intemperie. Debido al avanzado deterioro del cuerpo, no ha sido posible identificarla a simple vista ni determinar de inmediato la causa de su muerte.
Agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el sitio para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar los restos a la morgue, donde se espera realizar los análisis correspondientes que permitan establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de su fallecimiento.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer este hecho que ha causado consternación entre los habitantes de la zona.