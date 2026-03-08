¿Lloverá en Honduras este domingo? Esto pronostica Copeco

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este domingo 8 de marzo, el territorio hondureño continuará bajo el predominio de condiciones mayormente secas y cálidas en casi todas las regiones.

Sin embargo, los expertos del ente meteorológico detallaron que la humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por el viento del este, provocará precipitaciones débiles y muy aisladas en varios sectores del norte y oriente de Honduras.

Asimismo, la Copeco expone que para horas de la tarde, se prevé un cambio ligero en la zona suroccidental. Una brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles de carácter aislado en dicha región.

En cuanto al oleaje, este se mantiene estable tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, con alturas que oscilarán entre 1 y 3 pies, de acuerdo con la Copeco. Además, los hondureños podrán apreciar la Luna llena durante esta noche.