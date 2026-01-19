Defensores de Honduras piden respetar transición del nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras

Mediante el comunicado No.02-2026, la organización expresó su satisfacción y esperanza por los avances políticos e institucionales posteriores al proceso electoral, aunque recordó que Honduras aún se encuentra bajo la administración del gobierno saliente y que la democracia solo se afianzará con pleno respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

La Plataforma Defensores de Honduras llamó a consolidar una transición democrática ordenada en Honduras mediante la conformación de un Gobierno de Integración y Unidad Nacional , al tiempo que urgió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a emitir una resolución pronta y definitiva sobre los recursos interpuestos contra el Decreto Legislativo 58-2025.

Defensores de Honduras además saludó la decisión de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de presidir la sesión preparatoria para la instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, prevista para este miércoles 21 de enero de 2026, conforme al artículo 194 de la Constitución. A juicio de la plataforma, este paso es "fundamental para la conformación de un Congreso verdaderamente representativo, transparente y participativo".

Otro de los puntos centrales del comunicado fue la admisión unánime, por parte de la Sala de lo Constitucional, de los recursos de amparo e inconstitucionalidad contra el Decreto 58-2025. No obstante, la organización advirtió que la norma sigue vigente al no haberse suspendido el acto reclamado, lo que mantiene la incertidumbre jurídica y las tensiones institucionales.

“Es indispensable una resolución conforme a la Constitución que garantice seguridad jurídica y respete la voluntad soberana del pueblo”, señaló la plataforma.

Finalmente, el pronunciamiento incluyó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de Honduras por su conducta institucional y respeto a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral y condenó los actos de violencia, bloqueos y quema de llantas protagonizados por sectores que rechazan los resultados electorales.